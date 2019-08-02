Японія висловила “глибокий жаль” через поїздку прем’єра РФ на Курили

Посольство Росії в Токіо отримало подання від МЗС Японії у зв'язку з поїздкою прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на південнокурильський острів Ітуруп.

Про це повідомили ТАСС у російській дипмісії.

"Ми отримали подання від японської сторони, яке було нами відхилено. Протест японська сторона не заявляла, швидше це була демонстрація невдоволення", - заявили в російському посольстві.

МЗС Японії в п'ятницю опублікувало повідомлення, в якому наголошувалося, що Токіо висловлює глибокий жаль у зв'язку з поїздкою прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва на південнокурильський острів Ітуруп.

Москва раніше послідовно відхиляла протести японської сторони в зв'язку з поїздками російських чиновників на південні Курильські острови.

Поїздки російських керівників на Курили здійснюються для того, щоб підтвердити, що Росія не збирається віддавати цю територію, вважає академік Олексій Арбатов. При цьому, за його словами, відносини з Японією поїздки на Курили не поліпшують.

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У квітні Уряд Японії висловив протест Росії через проведення навчань у південній частині Курильських островів.

Як відомо, чотири острови Курильської гряди - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї - викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Проблема статусу цих островів залишається головною перешкодою на шляху до укладення мирного договору. Японія заявляє про свої права на них. Росія наполягає на своєму протектораті над островами.