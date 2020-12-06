Туреччина створює найбільшу військову базу в Ідлібі – ЗМІ

Туреччина починає створення нової військової базі в сирійській провінції Ідліб.

Як передає Укрінформ із посиланням на Syrian Observer, ця база може стати найбільшою базою ЗС Туреччини в регіоні.

«Турецька армія в середу (02.12 - ред.) розпочала створення військової бази в Джабаль аль-Завії. Базу було описано як найбільшу з турецьких баз у регіоні», - йдеться у повідомленні з посиланням на опозиційний сайт Jesr Press.

За даними місцевих джерел, кілька турецьких військових бульдозерів прибули опівдні в середу в район Аль-Масбах, неподалік від міста Аль-Бара, розташованого в Джабаль аль-Завії на півдні провінції Ідліб, почали підготовку до створення турецької військової бази.

Початок будівництва збігся з прибуттям турецького військового підкріплення через військовий перехід Кафр Лоссін на сирійсько-турецькому кордоні, включаючи понад 60 броньованих машин та вантажівок. Серед нового обладнання були також будівельні крани.

За даними джерела зі складу одного з підрозділів Національної армії, база в Аль-Бара найбільша зі створених турецькою армією в Джабаль аль-Завії.

Останнім часом підрозділи ЗС Туреччини працюють над зміцненням своєї військової присутності в регіоні, зокрема було створено кілька нових баз після того, як було переміщено військові бази з районів, де вони перебували в оточенні.

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Як повідомляв Укрінформ, ЗС Туреччини евакуювали вже третій спостережний пункт - у Маархатті у провінції Ідліб - протягом останніх кількох тижнів. Раніше було виведено спостережні пункти у Мореку та Шер-Магер у північній частині провінції Хама.

Як повідомлялося, РФ продовжує бомбардування сирійських території. Наприкінці жовтня щонайменше 56 осіб загинули від ударів російської авіації по військовому тренувальному табору повстанців на північному заході Сирії.