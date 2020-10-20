Туреччина евакуює один із блокпостів у Сирії – ЗМІ
Про це повідомляє інформагентство AFP з посиланням на впливове джерело серед повстанців.
«Турецькі військові почали евакуювати блокпост у Мореку, і сьогодні вранці з цього району виїхав великий конвой», - цитує агентство командира сирійських повстанців, яких підтримує Анкара.
За його словами, війська будуть передислоковані до турецьких блокпостів в Ідлібі.
Оглядачі припускають, що інші блокпости, що оточені силами режиму, також можуть бути евакуйовані. В Анкарі наразі ситуацію офіційно не коментують.
Як відомо, Туреччина здійснює періодичні підсилення своїх підрозділів в Ідлібі. У кінці вересня вона направила нову військову колону на північний захід Сирії у «зону деескалації» до місць дислокації турецьких підрозділів.
Загалом з початку лютого активісти зафіксували в’їзд до «зони деескалації» в Ідлібі понад 9 705 вантажних автомобілів та військових машин, включаючи танки, особовий склад, броньовану техніку, пересувні куленепробивні кабіни охорони та військові радари.
Фото: AA