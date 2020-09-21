Туреччина направила нову військову колону в Сирію

Туреччина направила нову військову колону на північний захід Сирії у «зону деескалації» до місць дислокації турецьких підрозділів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на активістів Сирійського центру моніторингу прав людини (SOHR).

«Зафіксовано нову військову колону з майже 15 військових машин та вантажівок, що перевозили військові та матеріально-технічні засоби. Вони перейшли на територію Сирії через перехід Кафр Лузін (на кордоні з провінцією Іскендерун на півдні Туреччини - ред.)», - повідомили активісти SOHR.

Транспортні засоби прямували на турецькі позиції в «зоні деескалації».

За даними організації, кількість турецьких військових, які увійшли до «зони деескалації» з моменту набуття чинності нового режиму припинення вогню, зросла до 6 370, окрім кількох сотень військовослужбовців, які щойно прибули.

З 2 лютого до нині активісти SOHR зафіксували в’їзд до «зони деескалації» понад 9 705 вантажних автомобілів та військових машин, включаючи танки, особовий склад, броньовану техніку, пересувні куленепробивні кабіни охорони та військові радари.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці серпня Туреччина відправила в Сирію колону з більше ніж 60 машин.

Фото: АА