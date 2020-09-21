Бомбардувальники РФ атакували позиції повстанців у Сирії — ЗМІ

Російські літаки 20 вересня атакували позиції повстанців у північно-західному регіоні Сирії.

Як передає Укрінформ, про це заявляє агенція Reuters із посиланням на свої джерела.

Очевидці повідомляють про удари військових літаків по західному передмістю міста Ідліб, а також про артилерійський обстріл з боку сирійської армії гірського регіону Джабаль аз-Завія на півдні Ідлібу. Наразі нічого невідомо про кількість постраждалих і загиблих, однак джерела видання зазначають, що ця низка авіаударів була найбільш потужною з часу угоди між Туреччиною та Росією про припинення вогню в регіоні.

"Ці 30 рейдів були наразі найтяжчими ударами з моменту угоди щодо припинення вогню", – цитує агенція волонтера-спостерігача за літаками Мухаммада Рашида.

Інші центри з відстеження повідомляють, що російські літаки вдарили по району Хорш та міст Араб Сайд на захід від Ідлібу. Дрони невстановленого походження також атакували утримувані повстанцями міста в долині Сахель ал-Габ на заході провінції Хама.

Москва або сирійська армія наразі не коментували ці повідомлення.

Фото: rfsmediaoffice.com