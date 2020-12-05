У Росії зафіксували черговий рекорд приросту COVID-хворих - понад 28 тисяч

За п'ятницю в Російській Федерації зареєстрували 28 450 нових випадків зараження на коронавірус - це найбільша кількість з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

Згідно з його даними, на цей час загальна кількість інфікованих у Росії становила 2 410 462.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу виявлено в Москві - 7993, Петербурзі - 3726, Московській області - 1246, Нижегородській області - 495, Карелії - 473.

За п'ятницю в країні одужало 27 260 осіб, а всього з початку епідемії - 1 899 474. Від COVID-19 вчора померли 498 пацієнтів, при цьому загальна кількість летальних випадків досягла 42 228.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 66 294 914 випадків коронавірусу, зокрема 1 525 704 летальних, одужало 45 870 144 особи.