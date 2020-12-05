Половину канадців вакцинують від коронавірусу до вересня - Трюдо

Канада має намір вакцинувати від коронавірусу більшість своїх жителів до вересня наступного року.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо все піде добре, то можна очікувати, що більше половини канадців буде вакциновано до вересня”, - сказав Трюдо.

Він зазначив, що в Агентстві громадського здоров’я створено спеціальний центр, який займатиметься розповсюдженням вакцини. “Канада добре підготовлена до масштабного вакцинування, однак це буде найбільшою імунізацією в історії країни. Ми мусимо дістатися кожного, хто хоче вакцинуватися, незалежно від місця проживання”, - зазначив глава уряду Канади.

Станом на вечір четверга на території Канади було зареєстровано 69 255 активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 12 407 життів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 65 943 496 випадків коронавірусу, зокрема 1 519 143 летальні, одужали 45 652 023 особи.