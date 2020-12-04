У Чехії створили «антиковідний папір»

Чеські вчені розробили перший у світі папір, який є резистентним до будь-яких вірусів, включно COVID-19.

Про це у Twitter повідомляє Академія наук Чеської Республіки, передає Укрінформ.

Вчені з Інституту хімічних процесів АН Чехії та представники компанії SPM - Security Paper Mill - стверджують, що їх папір вбиває віруси, бактерії та дріжджі, а також «має значний ефект проти вірусу SARS-CoV-2». Тому вони назвали свій винахід «антиковідним папером», аналогів якому наразі в світі немає.

На думку експертів, такий папір можливо було б використовувати для виготовлення банкнот, цінних паперів чи інших документів, зберігати які можна без ризику передачі інфекції. Також його можна використовувати в галузі охороні здоров’я чи на інших робочих місцях з високим ризиком.

Читайте також: ВООЗ оновила рекомендації про використання масок

Папір, до складу якого входять наноструктуровані комплекси цинку та срібла може знищити коронавірус SARS-CoV-2 за 30 хвилин, звичайний вірус, у тому числі MRSA та золотистий стафілокок – за хвилину, - зазначив генеральний директор SPM Міхаел Брода.

Комплекс елементів нейтралізує і затримує віруси, бактерії та дріжджі протягом усього часу використання паперу. Водночас він є безпечним при контакті зі шкірою людини, - пояснює принцип унікальної технології Іржі Собек з Інституту хімічних процесів.

Науковець стверджує, що цей комплекс складових можна «закріпити» й на інших матеріалах, наприклад, на тканинах, і тому їх використання пропонується, наприклад, для виготовлення захисних масок.

Чеські вчені працювали над цим папером упродовж п’яти років.