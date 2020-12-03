Прага засуджує російську «програму» щодо Абхазії

Чехія не сприймає створення єдиного соціально-економічного простору між Російською Федерацією та Республікою Абхазія.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, передає кореспондент Укрінформу.

«Чеська Республіка відхиляє «Програму створення спільного соціально-економічного простору між Російською Федерацією та Республікою Абхазія» і вважає це серйозним порушенням міжнародного права, а також міжнародно-правових зобов'язань Російської Федерації», - йдеться у заяві.

Прага закликає Росію припинити свої кроки, що перешкоджають зусиллям щодо стабілізації безпекової ситуації в регіоні, та виконувати свої зобов'язання згідно Угоди 2008 року про припинення вогню, укладеної за посередництва ЄС.

Чеська Республіка висловлює свою повну і тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, йдеться у заяві.

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Як повідомлялося, програму формування загального соціального і економічного простору між Російською Федерацією і Республікою Абхазія було затверджено 23 листопада. Терміни реалізації заходів розраховані на 2-3 роки. За цей період планується здійснити гармонізацію законодавства в різних областях - економіці і фінансах, митному праві, енергетиці, соціальній сфері, і тим самим, «зміцнити державність Республіки Абхазія, підвищити добробут і рівень соціальної захищеності її громадян».

Абхазія — регіон на Південному Кавказі. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної Республіки Абхазії за військової підтримки Росії. Більшість країн світу визнає Абхазію автономною республікою у складі Грузії.