Італія пропонує своє посередництво у вирішенні кризи в Білорусі

Італія пропонує своє посередництво у налагодженні діалогу між урядом та опозицією у Білорусі.

Про це заявила заступник міністра зовнішніх справ Італії Маріна Серені у своєму виступі під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Італія запропонувала свої послуги у сфері налагодження діалогу між урядом та опозицією у Білорусі. І ми підтверджуємо наше занепокоєння репресіями у цій країні та ризиками таких репресій для регіональної дестабілізації», - заявила вона.

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Як повідомлялося, під час міністерської ради ОБСЄ діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама також заявив, що пропозиція керівництва ОБСЄ щодо посередництва з врегулювання ситуації у Білорусі, яка раніше була відкинута офіційним Мінськом, залишається в силі.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.by