Тихановська заявляє, що готова очолити Білорусь у перехідний період

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про готовність очолити Білорусь у перехідний період.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила у відеозверненні, опублікованому на її YouTube-каналі.

За словами Тихановської, режим Олександра Лукашенка розвалюється, і за етапом тиску і протесту неминуче почнеться етап діалогу.

«...Я офіційно заявляю, що готова очолити країну в перехідний період. Я беру на себе цю відповідальність, тому що знаю, що я - не одна. Моя мета - об'єднати кращих експертів і демократичні сили, щоб Білорусь підійшла до нових виборів з найменшими шоками. Для цього створено Координаційну раду і кабінет представників з різних сфер, і кожен з них працює в інтересах білорусів», - заявила вона.

За словами Тихановської, вона і її команда вже розробили концепцію проведення нових виборів, проект конституційної реформи для проведення після того, як піде Лукашенко, програми економічної допомоги вразливим групам і підтримки малого і середнього бізнесу.

«Ми продовжуємо тиснути на режим і працюємо над тим, щоб полегшити і прискорити перехідний період і повернути владу народу. Ще влітку я обіцяла вам, що підготую умови для проведення нових прозорих виборів президента Республіки Білорусь. І свого слова я дотримуюся», - зазначила вона.

Раніше Тихановська оголосила про створення Народного трибуналу в країні, який займеться збором доказів злочинів діючого режиму Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

За словами лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, з серпня понад 30 тис. білорусів були затримані на вуличних протестах. А загальна кількість політичних в'язнів у Білорусі становить 145 осіб.

Фото: Пул Первой