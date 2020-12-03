Орбан засудив євродепутата від Угорщини за «гей-оргію» в Брюсселі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно засудив євродепутата від своєї партії «Фідер», котрий пішов у відставку після участі в «гей-оргії» у Брюсселі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Орбан описав дії євродепутата Йожефа Саєра як «неприпустимі» та наголосив, що такій поведінці «немає місця в цінностях нашої політичної сім’ї».

Як відомо, Саєр, різкий критик ЛГБТ, зізнався, що брав участь у «приватній вечірці» в бельгійській столиці та вибачився за «порушення карантинних обмежень».

Після появи офіцерів поліції на вечірці депутат намагався втекти по водостоку, але був затриманий. Після опитування і підтвердження статусу депутата поліція відпустила політика. Він, як і кожен з учасників вечірки, отримав штраф на 250 євро за порушення обмежувальних заходів, запроваджених для стримування пандемії коронавірусу.

«У той час як політики «Фідес» навчають нас християнству, сімейним цінностям, традиційним гендерним ролям і моралі, вони насправді живуть зовсім іншим життям, якомога далі від цінностей, які озвучують», - сказав лідер опозиційної угорської партії DK Ференц Дьюрчані, коментуючи інцидент.

Саєр є одним з авторів нинішньої Конституції Угорщини, яка наголошує, що «Угорщина захищає інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки». Цей політик відомий своїм різко негативним ставленням до секс-меншин.