Євродепутат від Угорщини подав у відставку після секс-вечірки та порушення карантину

Депутат Європарламенту від Угорщини подав у відставку після скандальної ситуації, коли він був затриманий поліцією у Брюсселі під час «сексуальної вечірки», яка проводилася в порушення карантинних обмежень за участю 25 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок у The Brussels Times.

«Угорський політик та член Європейського парламенту Йожеф Саєр подав у відставку після того, як був затриманий на сексуальній вечірці у Брюсселі вночі минулої п’ятниці, організованій в порушення запроваджених у Бельгії «коронавірусних» заходів. За повідомленням поліції, у цій вечірці брали участь 25 осіб, включаючи депутата», - йдеться у повідомленні.

У вівторок угорський політик оголосив про свою відставку через присутність на «приватній вечірці» та вибачився за порушення правил зібрань під час пандемії. При цьому він заперечив закиди щодо пігулок екстазі, знайдених поліцією на місці вечірки.

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Як повідомляє видання, після появи офіцерів поліції на вечірці депутат намагався втекти по водостоку, але був затриманий. Після опитування і підтвердження статусу депутата, поліція відпустила політика. Він, як і кожен з учасників вечірки, отримав штраф на 250 євро за порушення обмежувальних заходів, запроваджених для стримування пандемії коронавірусу.

Бельгійське видання називає Саєра впливовим членом правлячої угорської партії "Фідес" прем'єр-міністра країни Орбана.

Фото: DAINA LE LARDIC