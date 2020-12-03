Невідомі вандали осквернили мечеть під Парижем
А опісля зловмисники Про інцидент, який стався приблизно о 6 ранку 2 грудня, йде мова на сторінці Бретеньї у фейсбуці.
У повідомленні йдеться, що 2 грудня невідомі на автомобілі вибили двері мечеті, після чого увійшли всередину. За словами мера міста, зловмисники всередині мечеті застосували вогнегасник. Слідів крадіжки немає. Пізніше в сусідньому місті виявили їхню машину. Щоправда, вона була спаленою.
Місцеві ЗМІ з посиланням на представника асоціації мусульман міста повідомляє, що підозрюваних у вандалізмі було двоє.
Мечеть була закрита через пов'язані з COVID-19 обмеження. Ніхто не постраждав.
Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада ввечері у центральній частині Відня, де розташовані численні кафе, а також синагога та церква, озброєний автоматом чоловік почав стріляти по людях. У результаті терористичного акту загинули четверо людей, ще 23 особи отримали поранення.
Нападника, який був пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська держава", ліквідував поліційний спецпідрозділ.
Фото: francebleu