Невідомі вандали осквернили мечеть під Парижем

У французькому місті Бретеньї-сюр-Орж в департаменті Есон, що у передмісті Парижа, невідомі в'їхали в мечеть на автомобілі, пошкодивши ворота та вхідні двері, а потім вдерлися до релігійної споруди та осквернили там молитовну кімнату.

А опісля зловмисники Про інцидент, який стався приблизно о 6 ранку 2 грудня, йде мова на сторінці Бретеньї у фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що 2 грудня невідомі на автомобілі вибили двері мечеті, після чого увійшли всередину. За словами мера міста, зловмисники всередині мечеті застосували вогнегасник. Слідів крадіжки немає. Пізніше в сусідньому місті виявили їхню машину. Щоправда, вона була спаленою.

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Місцеві ЗМІ з посиланням на представника асоціації мусульман міста повідомляє, що підозрюваних у вандалізмі було двоє.

Мечеть була закрита через пов'язані з COVID-19 обмеження. Ніхто не постраждав.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада ввечері у центральній частині Відня, де розташовані численні кафе, а також синагога та церква, озброєний автоматом чоловік почав стріляти по людях. У результаті терористичного акту загинули четверо людей, ще 23 особи отримали поранення.

Нападника, який був пов'язаний з терористичною організацією "Ісламська держава", ліквідував поліційний спецпідрозділ.

Фото: francebleu