У Стамбулі згоріла старовинна мечеть
Як повідомляє власкор Укрінформу, про інцидент повідомив губернатор провінції Стамбул Алі Йерінкайа на своїй сторінці у Twitter.
«Знищення вогнем мечеті усіх нас дуже засмутило. Берегова охорона та пожежні команди ліквідували пожежу. Розслідування триває… Сподіваємось, її відновлять і відкриють для поклоніння якомога швидше», - написав губернатор.
У Стамбулі згоріла мечеть / Фото: Haber3
Він також повідомив, що вже подано проєкт обстеження та реставрації знищеної вогнем історичної та релігійної пам’ятки.
Пожежники задіяли катери та пожежні авто для приборкання вогню, але врятувати мечеть не вдалося, оскільки її дерев’яна конструкція зайнялася та згоріла дуже швидко.
Вже прийнято рішення про відновлення мечеті в історичному вигляді. Розслідування інциденту триває, поліція з’ясовує причини пожежі.