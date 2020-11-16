У Стамбулі згоріла старовинна мечеть

У Стамбулі на Босфорі згоріла мечеть Ванікьой, яка була побудована в 1665 році.

Як повідомляє власкор Укрінформу, про інцидент повідомив губернатор провінції Стамбул Алі Йерінкайа на своїй сторінці у Twitter.

«Знищення вогнем мечеті усіх нас дуже засмутило. Берегова охорона та пожежні команди ліквідували пожежу. Розслідування триває… Сподіваємось, її відновлять і відкриють для поклоніння якомога швидше», - написав губернатор.

У Стамбулі згоріла мечеть / Фото: Haber3

Він також повідомив, що вже подано проєкт обстеження та реставрації знищеної вогнем історичної та релігійної пам’ятки.

Пожежники задіяли катери та пожежні авто для приборкання вогню, але врятувати мечеть не вдалося, оскільки її дерев’яна конструкція зайнялася та згоріла дуже швидко.

Читайте також: У Бразилії вигоріла третина найбільшого в світі болота Пантанал

Вже прийнято рішення про відновлення мечеті в історичному вигляді. Розслідування інциденту триває, поліція з’ясовує причини пожежі.