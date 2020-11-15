У Бразилії вигоріла третина найбільшого в світі болота Пантанал

Протягом останніх кількох місяців у Бразилії та сусідніх країнах вигоріла третина однієї з найбільших у світі болотистих територій - Пантанал.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Більша частина місцевості Пантанал розташована у південно-західній частині Бразилії, а також частково у Болівії та Парагваї. В регіоні площею близько 200 тисяч квадратних кілометрів знаходиться 3% всіх заболочених територій світу.

Водно-болотні угіддя Пантаналу є найефективнішими поглиначами вуглецю на Землі. Ця екосистема поглинає та накопичує більше вуглецю, ніж виділяє, таким чином забираючи його з атмосфери.

Пожежі в Пантаналі є звичайним явищем, однак 2020 рік видався найбільш посушливий для регіону з 1970-х років.

We found that monodominance of Tabebubia aurea (Silva Manso) Benth & Hook ex S. Moore (Bignoniaceae) in the Pantanal, Brazil, is favored by flood and fire interactions Species richness and other species. Video was made by Rosa Helena da Silvahttps://t.co/noqZXeeghE pic.twitter.com/f3Waw6laO9 — Agriculture, Plant, Soil and Forestry Sciences (@AgriPlantSoil) November 9, 2020

У сезон дощів з листопада по березень три чверті рівнини затоплює вода, а в посушливі місяці з квітня по вересень ця територія осушується.

Однак цього року масштабні пожежі поглинули близько 28% великої заплави Пантаналу. Пожежі досі продовжуються.

У Пантаналі мешкають тисячі рідкісних та незвичайних видів тварин, що перебувають на межі виживання. Наприклад, ягуари, капібари, чорні каймани, гігантські видри, гіацинтовий ара тощо.

Також тут зупиняються під час міграції близько 180 видів перелітних птахів. Окрім того, у Пантаналі, за оцінкою Всесвітнього фонду дикої природи, зосереджена найбільша концентрація дикої природи у Південній Америці.

Фото: Gustavo Basso/NurPhoto/Getty Images