Японія не вимагатиме від туристів наявності щеплення від COVID-19 під час Олімпіади

За умов наявності негативного тесту на COVID-19, Японія дозволятиме відвідувачам уникати двотижневого карантину під час Олімпійських ігор наступного року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на японські ЗМІ пише Сіньхуа.

“Глядачі із негативним тестом на COVID-19 зможуть відвідати Олімпійські ігри 2021 в Токіо без обов’язкової вакцинації чи карантину”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що іноземних відвідувачів проситимуть підписати угоду про відстеження контактів й продемонструвати негативний результат аналізу на COVID-19.

“Відповідно до чинних правил Японія вимагає 14-денну самоізоляцію та встановлення додатку для відстеження контактів від іноземних відвідувачів”, - нагадує Сіньхуа.

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Нагадаємо: Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися влітку цього року, однак були перенесені через пандемію COVID-19.

Фото: Getty