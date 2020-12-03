Німецькі політики вирішили продовжити локдаун до 10 січня

З огляду не епідеміологічну ситуацію в ФРН керівники земельних урядів і очільниця федерального уряду дійшли згоди продовжити чинні коронавірусні обмеження до 10 січня.

Про це повідомили канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава уряду Баварії Маркус Зедер після наради з прем’єрами федеральних земель 2 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми прийняли рішення продовжити частковий локдаун до 10 грудня. Ситуація не перестала бути менш напруженою, і нашим абсолютним обов’язком є захистити людей... Краще бути повністю послідовними недовгий час, ніж довго бути напівпослідовними», - заявив Зедер.

Меркель уточнила, що з 20 грудня до 10 січня будуть продовжені заходи, які діють в цей час, що дозволяють схвалені нещодавно Бундестагом поправки до Закону про захист від інфекцій. Отже ресторани, музеї та театри не зможуть відкритися до Нового року.

За словами Меркель, фактично всі регіони країни ще «дуже далекі від цілі» - знизити кількість нових інфікувань нижче 50 на 100 тисяч упродовж 7 днів.

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Високим є наразі рівень смертності – за 1 грудня був зафіксований рекорд – 487 випадків. Великою, попри частковий локдаун, який діє в Німеччині з 2 листопада, залишається й кількість нових інфікувань – 17 270 за добу.

Загалом з початку пандемії в Німеччині, населення якої становить близько 84 млн, захворіло, за даними Інституту Роберта Коха, 1 084 743 людей.