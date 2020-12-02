У США - добовий рекорд смертності від COVID-19 за пів року

У США встановлений новий добовий рекорд смертності від COVID-19 за останні понад пів року, який може віщувати про збільшення кількості госпіталізацій впродовж наступних тижнів.

Про це свідчать дані, представлені у середу Університетом медицини імені Джона Гопкінса, передає Укрінформ.

Так, у Сполучених Штатах за минулу добу зареєстровано 2597 летальних випадків серед пацієнтів, хворих на COVID-19. Це один із найвищих показників смертності у США за весь період пандемії. Більший рівень був зафіксований лише один раз – 15 квітня нинішнього року, коли в країні померло від коронавірусної хвороби 2607 людей.

Водночас, за останніми даними, понад 98,6 тис. пацієнтів з діагнозом COVID-19 перебувають у лікарнях в США.

Як повідомляє CNN, за експертними оцінками пік смертності в країні може означати тенденцію до зростання випадків госпіталізації хворих впродовж наступних кількох тижнів.

Сполучені Штати залишаються на першій позиції серед інших країн за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом. Влада США кілька днів тому оголосила про початок поставок вакцини від цього захворювання впродовж наступних тижнів. Однак планується, що на першому етапі щеплення отримають лише обмежені групи людей, зокрема, медики та особи із закладів тривалого догляду.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 64 526 022 випадки коронавірусу, зокрема 1 493 487 летальних, одужали 44 736 632 особи.

фото: АА