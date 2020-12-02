У Словаччині затримали місцевого олігарха за обвинуваченням у корупції

Поліція Словаччини затримала мільярдера, партнера фінансової групи Penta Ярослава Гащака за обвинуваченням в корупції та відмиванні коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Slovak Spectator.

За інформацією ЗМІ, в офісі компанії Penta проведено обшук, а самого Гащака відправили на допит. Наразі вирішується питання про взяття його під варту.

Повідомляється, що затримання олігарха продовжило серію арештів після вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куцяка в лютому 2018 року, який розслідував участь Гащака та інших олігархів в корупційних схемах.

Раніше вже були затримані колишній глава словацької поліції Тібор Гашпар та екскерівник Національного агентства криміналістики Петер Грашк. Обвинувачення висунуто також колишньому керівнику контррозвідки Любомиру Арпашу. Їм інкримінували шантаж, відмивання коштів і хабарі.

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Згідно з рейтингом Forbes, Ярослав Гащак зі статком в 1,07 мільярда євро посідає другу позицію в списку найбагатших людей Словаччини.

Група компаній Penta, співвласником якої є Гащак, позиціонує себе як «провідного гравця на ринку нерухомості в Словаччині, Чехії та Польщі». До неї входять банки і фінансові фірми в Чеській Республіці та Словаччині. Penta є ключовим акціонером словацьких і чеських ЗМІ, а також приватного сектора охорони здоров'я Словаччини.

Фото: Sme/Jozef Jakubčo