Словацький суд виправдав бізнесмена Кочнера у справі про вбивство журналіста

Спеціалізований кримінальний суд у місті Пезінок (Словаччина) виправдав бізнесмена Маріана Кочнера, якому були висунуті обвинувачення у справі про замовне вбивство журналіста Яна Куцяка та його дівчини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Novinky.

Зазначається, що суд також виправдав Алену Жужову, яку обвинувачення називало посередницею в убивстві.

Згідно з обвинувальним висновком, Кочнер замовив вбивство Куцяка, щоб помститися за те, що журналіст вказав на його масштабний економічний злочин, а це могло перешкодити планам бізнесмена зайнятися політикою.

Проте суд вирішив, що причетність Кочнера та Жужової до вбивства журналіста не була доведена.

Таким чином, Кочнер має тільки сплатити штраф у розмірі 5000 євро за незаконне зберігання зброї. Жужова ж повністю виправдана.

Водночас колишній поліцейський Томаш Сабо, котрий привіз убивцю на місце злочину, був засуджений до 25 років ув'язнення в тюрмі суворого режиму.

Батьки вбитого Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової прийшли на оголошення вироку. Коли пролунав вердикт, вони розплакалися й залишили зал засідань.

Вирок може бути оскаржений.

Читайте також: Суддю судитимуть за розголошення даних слідства у справі про вбивство журналіста Сергієнка

Раніше у цій справі вже винесені два вироки. Наприкінці 2019 року Золтан Андруско був засуджений до 15 років ув'язнення як посередник у вбивстві.

У квітні цього року суд також ув'язнив на 23 роки колишнього військового Мирослава Марчека, який зізнався у вбивстві журналіста, його нареченої і бізнесмена Петера Мольнара.

Як повідомлялося, 27-річного Яна Куцяка, який розслідував можливу корупцію у вищих ешелонах влади Словаччини, та його дівчину Мартіну Кушнірову затрелили в їхньому будинку в місті Велька Мача, що на схід від Братислави, 21 лютого 2018 року.

Цей злочин спричинив у країні масштабні протести та політичну кризу, яка призвела до відставки уряду.