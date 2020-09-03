Словацький суд виправдав бізнесмена Кочнера у справі про вбивство журналіста
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Novinky.
Зазначається, що суд також виправдав Алену Жужову, яку обвинувачення називало посередницею в убивстві.
Згідно з обвинувальним висновком, Кочнер замовив вбивство Куцяка, щоб помститися за те, що журналіст вказав на його масштабний економічний злочин, а це могло перешкодити планам бізнесмена зайнятися політикою.
Проте суд вирішив, що причетність Кочнера та Жужової до вбивства журналіста не була доведена.
Таким чином, Кочнер має тільки сплатити штраф у розмірі 5000 євро за незаконне зберігання зброї. Жужова ж повністю виправдана.
Водночас колишній поліцейський Томаш Сабо, котрий привіз убивцю на місце злочину, був засуджений до 25 років ув'язнення в тюрмі суворого режиму.
Батьки вбитого Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової прийшли на оголошення вироку. Коли пролунав вердикт, вони розплакалися й залишили зал засідань.
Вирок може бути оскаржений.
Раніше у цій справі вже винесені два вироки. Наприкінці 2019 року Золтан Андруско був засуджений до 15 років ув'язнення як посередник у вбивстві.
У квітні цього року суд також ув'язнив на 23 роки колишнього військового Мирослава Марчека, який зізнався у вбивстві журналіста, його нареченої і бізнесмена Петера Мольнара.
Як повідомлялося, 27-річного Яна Куцяка, який розслідував можливу корупцію у вищих ешелонах влади Словаччини, та його дівчину Мартіну Кушнірову затрелили в їхньому будинку в місті Велька Мача, що на схід від Братислави, 21 лютого 2018 року.
Цей злочин спричинив у країні масштабні протести та політичну кризу, яка призвела до відставки уряду.