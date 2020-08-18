Суддю судитимуть за розголошення даних слідства у справі про вбивство журналіста Сергієнка

Суддю одного з райсудів Черкащини судитимуть за розголошення даних слідства у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

У відомстві зазначили, що слідчі прокуратури, розслідуючи кримінальне провадження за фактом створення злочинної організації та замовлення вбивства Сергієнка, застосували до свідка заходи безпеки у вигляді переведення до іншого слідчого ізолятора. Він був обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні та перебував у Черкаському СІЗО, при цьому побоювався за своє життя та здоров’я.

З метою отримання дозволу суду на переведення слідчі звернулись до головуючої у справі судді, надавши їй копії відповідної постанови та заяви. Суддя ж винесла питання переведення особи до іншого слідчого ізолятора на розгляд учасників провадження та розголосила дані досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні, перешкодивши таким чином слідчим прокуратури у встановленні обставин справи.

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Як наслідок, свідок, щодо якого застосували заходи безпеки, був змушений заперечувати факт співпраці з правоохоронцями, а достатніх доказів для повідомлення про підозру замовникам вбивства не здобуто, наголосили в Офісі Генпрокурора.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Василь Сергієнко був одним із лідерів Євромайдану в Корсуні-Шевченківському на Черкащині. 4 квітня 2014 року його викрали з двору власного будинку. Наступного дня тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.