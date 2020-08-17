Суддя у справі Штепи заявила про самовідвід

Про це кореспонденту Укрінформа розказав адвокат Штепи Дмитро Марченко.

"На засіданні суду суддя Матвієвська заявила про те, що бере самовідвід через зміни у Кримінально-процесуальному кодексі", - зазначив адвокат.

Також він додав, що за словами прокурора, свідки, яких мали допитати, на засідання суду не з’явилися.

"З урахуванням обох заяв судове засідання перенесено на 4 вересня", - повідомив адвокат.

За його словами, Штепа прибула на засідання: "Після оголошення про перенесення суду вона поїхала до Слов’янська, де мешкає".

Як повідомляв Укрінформ, ексмер Слов’янська Неля Штепа обвинувачується за ч. за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи).

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Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона казала, що вона озвучувала заклики до Путіна увійти до Слов'янська та давала російським виданням скандально відомі інтерв’ю "під дулом автомата".

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.

5 червня 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й склад суддівської колегії, який розглядатиме справу Штепи знов.

20 липня Орджонікідзевський райсуд Харкова вчергове переніс засідання у справі, бо адвокат повідомив, що Штепа перебуває у лікарні Слов’янська "за станом здоров'я".

2 липня адвокат Штепи Олександр Шадрин заявив про немотивоване відсторонення прокурора у справі Штепи Ірини Кадигроб. Раніше із преси стало відомо про звільнення прокурора у справі Штепи Олени Кравченко.

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Нині державне обвинувачення у справі Штепи підтримуватиме нова група прокурорів. Серед них - прокурор Кальницький, відомий участю у розслідуванні справи Гандзюк.