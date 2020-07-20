Штепа потрапила у лікарню, суд перенесли на 18 серпня

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, наразі обвинувачена знаходиться у лікарні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Олександр Тананакін.

"Засідання суду у справі Нелі Штепи не відбулося, бо обвинувачена зараз знаходиться у лікарні міста Слов'янськ, про що сторона захисту повідомила суд своєчасно", - зазначив адвокат.

У відповідь на уточнення який саме діагноз, адвокат сказав: "За станом здоров'я".

Чергове засідання суду призначено на 18 серпня, на 14:30.

Як повідомляв Укрінформ, Штепу було затримано 11 липня 2014 року. Вона обвинувачується за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

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Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. 5 червня 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів, призначено новий, 11-й склад суддівської колегії, який буде розглядати справу Штепи знову.

Раніше в суді Штепа стверджувала, що закликала президента РФ Володимира Путіна увійти до Слов'янська "під дулом автоматів терористів".

У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.