У справі Штепи змінили прокурорів

Адвокати ексмера Слов’янська Нелі Штепи виступають проти заміни прокурорів у справі їхньої підзахисної.

Про це у коментарі кореспондентові Укрінформу сказав адвокат Штепи Олександр Шадрін.

"Напередодні на засіданні Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи адвокатам передано постанову прокуратури Харківської області про зміну прокурорів, де вже немає прізвища Ірини Кадигроб, причому без пояснень причини. Але це немотивоване відсторонення, воно здійснене всупереч ст. 37 КПК України, де зазначено конкретні вимоги до відсторонення. Сам факт може призвести до скасування вироку у зв’язку з порушенням КПК", - заявив Шадрін.

За його словами, також виключено із групи прокурорів у справі Штепи Олену Кравченко. Адвокат зазначив, що про причини рішення стосовно Кравченка було відомо зі ЗМІ, а «щодо відсторонення Ірини Кадигроб, то ніякої інформації немає».

"Зараз державне обвинувачення у справі Штепи підтримуватиме нова група прокурорів. Серед них - прокурор Кальницький, відомий участю у розслідуванні справи Гандзюк. Прикметно, що він ще не пройшов завершальний етап атестації прокурорів, тому ми заявили клопотання про його відвід, але воно лишилося без задоволення", - сказав Шадрін.

За його словами, напередодні Штепа була у суді.

Чергове засідання суду у справі Штепи призначено на 20 липня, повідомив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня зі ЗМІ стало відомо про звільнення прокурора у справі Штепи Олени Кравченко, яка не пройшла атестацію.

Штепу було затримано 11 липня 2014 року. Вона обвинувачується за ч. за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

На суді Штепа стверджувала, що закликала президента РФ Володимира Путіна увійти до Слов'янська «під дулом автоматів терористів».

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. 5 червня 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й склад суддівської колегії, який буде розглядати справу Штепи знову.

У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.