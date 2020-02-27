Запобіжний захід Штепі не можуть обрати з 2018 року — суд знову перенесли

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, на 23 березня через відсутність обох прокурорів, які перебувають у відпустці.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін.

"На суд не з’явилися обидва прокурори — Олена Кравченко та Ірина Кадигроб, причина - перебування обох у відпустці. При цьому, дату засідання було обговорено з ними заздалегідь", - зазначив Шадрін.

За його словами, чергове засідання суду призначено на 23 березня о 12:00.

"Таким чином, обрання для Штепи міри запобіжного заходу, яка не обрана з 2018 року, знову не відбулося. У своєму клопотанні прокурори просили для неї цілодобовий домашній арешт", - додав Шадрін.

За його словами, Штепа приїхала на засідання суду зі Слов'янська: до обрання запобіжного заходу вона не повинна цілодобово знаходитися вдома. Вона не збирається залишати Україну та чекає на справедливий суд.

Як повідомляв Укрінформ, слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році.

Читайте також: Мера Світлодарська посадили під домашній арешт

5 червня 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й за рахунком склад суддівської колегії, який буде розглядати її справу знову.

Прокуратура Харківської області наполягає на утриманні Штепи у СІЗО.

20 січня 2020 року ексмер Слов’янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію у 3600 євро за порушення права на свободу та справедливий суд.

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона казала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".