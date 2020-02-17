Мера Світлодарська посадили під домашній арешт

Світлодарському міському голові, підозрюваному у посяганні на територіальну цілісність України, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це 17 лютого повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

"За клопотанням прокуратури Донецької області Світлодарському міському голові, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, Краматорським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що у травні 2014 року Світлодарський міський голова вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму щодо суверенності "ДНР".

Про підозру у вчиненні вказаного злочину посадовій особі повідомив прокурор Донецької області Євген Білоусов.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.