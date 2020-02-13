Запобіжний захід Штепі не можуть обрати з 2018 року — суд знову відклали

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, на 27 лютого.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін.

"Почали розглядати клопотання щодо міри запобіжного заходу, бо вона не обрана з 2018 року. Сторона обвинувачення наполягала на допиті свідків. З'явилися чотири свідки - по двоє з боку захисту та з боку обвинувачення, але ще двоє свідків з боку обвинувачення не з’явилися, тому суд перенесено на 27 лютого, на 10:00", - повідомив Шадрін.

Читайте також: До суду направили справу заступника Штепи

За його словами, свідки з боку обвинувачення, серед яких заступник самопроголошеного у 2014 році мера Слов'янська Пономарьов, вказують на нібито погрози з боку Штепи.

"Сторона обвинувачення наполягає на цілодобовому домашньому арешті Штепи. Захист - проти, обвинувачення не обґрунтовано, ризики відсутні. При цьому цей захід обмежує свободу так само, як й утримання під вартою", - додав адвокат.

Штепа приїхала на засідання суду зі Слов'янська, активістів у суді не було, додав він.

Як повідомляв Укрінформ, слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. За ці роки справу кілька разів починали слухати з самого початку кілька районних судів Харкова, поки у жовтні 2019 року її почав розглядати Орджонікідзевський райсуду.

20 січня 2020 року ексмер Слов’янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЧ отримала компенсацію за порушення права на свободу та справедливий суд 3600 євро.

Читайте також: Штепа отримала 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов’янська під тиском терористів, які в полоні її били, а інтерв’ю для російських видань надавала "под дулом автомата". Їй загрожує довічне ув’язнення.