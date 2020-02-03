До суду направили справу заступника Штепи

Справу заступника Слов’янського міського голови, обвинувачуваного у посяганні на територіальну цілісність України, скеровано до суду.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях завершено досудове розслідування стосовно заступника Слов’янського міського голови, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2014 року чоловік, обіймаючи посаду депутата Слов’янської міської ради та будучи головуючим на позачерговій сесії Слов’янської міської ради, виніс на повістку дня сесії питання про внесення змін до структури апарату міської ради і його виконавчих органів та введення додаткової штатної одиниці, а саме – голови виконавчого комітету, затвердивши на вказаній посаді шляхом подальшого голосування В’ячеслава Пономарьова, який безпосередньо брав участь в озброєному захопленні Слов’янська бойовиками "ДНР".

Крім того, посадовець, діючи умисно, особисто проголосував "за" та підписав рішення міської ради про доручення виборчій комісії організувати, а також провести у Слов’янську та Слов’янському районі незаконний референдум щодо самовизначення так званої "ДНР". У подальшому на підставі вказаного рішення проведено незаконне опитування громадян, результати якого передано озброєним терористам, підкреслили в прокуратурі.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за вказані злочини – до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, слідчі СБУ в листопаді 2019 року оголосили підозру одному із заступників міського голови Слов’янська. За даними ЗМІ, це Віктор Воропаєв, який у 2014 році був заступником Нелі Штепи.

Справа ексмера міста Слов'янська Нелі Штепи розглядається більше 5 років. Штепа близько трьох років провела у Харківському СІЗО, перш ніж суд відправив її під домашній арешт.

Штепа була затримана 11 липня 2014 року за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи. Їй загрожує довічне ув'язнення. На суді вона переконувала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань робила "під дулом автомата".