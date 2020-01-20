Штепа отримала 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ

Ексмер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи, за рішенням ЄСПЛ отримала 3600 євро компенсації за порушення права на свободу.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів адвокат Штепи Олександр Шадрін.

"Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ й отримала грошову компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд", - зазначив адвокат.

За його словами, компенсація становить 3600 євро.

Адвокат зазначив, що зараз його підзахисна перебуває у Слов'янську та чекає на черговий виклик до суду в Харкові. До рішення суду про запобіжний захід вона не повинна цілодобово перебувати вдома. При цьому, додав він, Штепа не збирається їхати з України, любить країну і сподівається на справедливий суд.

Шадрін поінформував, що 15 січня мало відбутися засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи, але адвокати не змогли прибути з поважних причин, і засідання перенесене на 10:00 11 лютого.

Як повідомляв Укрінформ справа Штепи розглядається більш як 5 років. Розумні терміни, за словами адвоката, з урахуванням європейської практики, порушено. Штепа близько трьох років провела в Харківському СІЗО, перш ніж суд відправив її під домашній арешт.

Водночас, на думку прокуратури, затримки в розгляді справи, пов'язані, в тому числі, зі зміною складу колегії суддів, зміною підсудності, а також неявкою адвокатів і підсудної.

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Штепа проти України» ухвалив рішення про виплату їй Україною 3600 євро. Водночас суд відмовив їй у виплаті повної суми в 60100 євро, визнавши вимоги надмірними, а претензії - необґрунтованими.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи. Їй загрожує довічне ув'язнення. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблено "під дулом автомата".