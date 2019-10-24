Вимоги надмірні: ЄСПЛ відмовив Штепі у виплаті 60 тисяч євро

Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Штепа проти України» прийняв рішення про виплату їй Україною 3600 євро. Водночас суд відмовив їй у виплаті повної суми в 60100 євро, визнавши вимоги надмірними, а претензії - необґрунтованими.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому 24 жовтня.

«Європейський суд з прав людини, засідаючи 1 жовтня 2019 р за закритими дверима, прийняв наступне рішення: держава-відповідач має сплатити заявнику протягом трьох місяців 2600 євро (дві тисячі шістсот євро) в якості компенсації моральної шкоди; 1000 євро (одна тисяча євро) як компенсацію судових витрат», - йдеться в рішенні суду.

Заявник скаржилася, що її попереднє ув'язнення було тривалим і невиправданим, як і кримінальне переслідування, тримання під вартою було дискримінаційним, проходило з порушенням правил, без належної медичної допомоги.

При дослідженні обставин справи суд прийшов до висновку, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції та порушення пункту 1 статті 6 Конвенції - тобто були порушені розумні терміни і не застосовано альтернативний запобіжний захід. Претензії, що стосуються порушень прав і свобод, задоволені не були.

У рішенні ЄСПЛ наголошується, що справа, порушена відносно заявника 12 липня 2014 року, досі знаходиться на розгляді в суді першої інстанції. Таким чином, вона тривала близько п'яти років і двох місяців на одному рівні юрисдикції.

«Суд вважає, що тривалість розгляду була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку». Відповідно, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції», - йдеться в рішенні суду.

В ході досудового розслідування і судового розгляду українські суди на вимогу прокуратури продовжували термін тримання Штепи під вартою в цілому двадцять разів.

«Зі слів заявниці, дев'ятнадцять суддів, які розглядали її справу, були відкликані, дискваліфіковані або звільнені, або перебували на лікарняному ... В результаті процес поновлювався чотири рази. В ході судового розгляду суд провів 69 слухань. У 32 випадках суд розглядав справу по суті», - йдеться в документі.

Попереднє ув'язнення Штепи тривало близько трьох років і трьох місяців.

Європейський суд вважає, що не розглядаючи альтернативу попередньому ув'язненню під варту, влада продовжила термін тримання заявника під вартою на підставах, які не можуть розглядатися як «достатні» і «відповідні». Відповідно, мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

Суд вказує, що заявник скаржилася на те, що піддалася фізичному і психологічному жорстокому поводженню в ув'язненні і що матеріальні умови її тримання під вартою, включаючи медичне лікування, були неадекватними. Вона стверджувала, що зазнала дискримінаційного поводження (ізоляція від політичної діяльності).

Суд не побачив у справі Штепи будь-яких ознак порушення прав і свобод і ці скарги визнав необгрунтованими.

У скарзі до ЄСПЛ Штепа вимагала 8 650 євро які компенсацію за потенційну втрату заробітної плати. Вона також вимагала 30 000 євро як компенсації за моральну шкоду і 21 450 євро за судові витрати, понесені як у національних судах, так і в ЄСПЛ.

Суд визнав вимоги необгрунтованими і надмірними.

«Суд не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між встановленим порушенням та заявленими матеріальними збитками, тому він відхиляє цю вимогу», - йдеться в рішенні суду, яке є остаточним.

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа була затримана 11 липня 2014 року, в СІЗО її тримали до 20 вересня 2017 року, після чого суд відправив її під домашній арешт.

Її обвинувачують в створенні терористичних організацій і замаху на територіальну цілісність України. На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічне ув'язнення.

Наступне засідання суду призначене на 21 листопада.