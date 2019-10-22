Суд "реанімував" справу Штепи після перерви у 16 місяців

Орджонікідзевський районний суд Харкова завершує підготовче засідання у справі колишнього міського голови Слов'янська Нелі Штепи - 23 жовтня об 11:30 суд оголосить рішення, чи призначати справу до розгляду.

Про це Depo.Харьков повідомив адвокат підозрюваної Олександр Шадрін.

"Сьогодні відбулося фактично останнє підготовче засідання у справі. Після заслуховування думок суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення про призначення справи до розгляду або про повернення обвинувального акту. Завтра, 23 жовтня, об 11:30 суд оголосить рішення, чи призначати справу до розгляду", - сказав Шадрін.

Адвокат зазначив, що кримінальне провадження розглядатимуть професійні судді, а не присяжні.

"У нас у КПК усічений суд присяжних - троє присяжних і двоє професійних суддів. Вирішили довіритися трьом професійним суддям", - сказав Шадрін.

За його словами, жодна зі сторін процесу не наполягала на залученні присяжних до розгляду справи, про що було написано відповідні розписки.

Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Слухання справи розпочалося в 2014 році. Востаннє судовий розгляд справи відбувався у квітні 2018 року - 16 місяців тому.