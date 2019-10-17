ЄСПЛ наступного тижня ухвалить рішення у “справі Штепи”

У четвер, 24 жовтня, Європейський суд з прав людини ухвалить рішення у справі «Штепа проти України».

Про це власному кореспондентові Укрінформу у Страсбурзі повідомили у пресслужбі ЄСПЛ.

Колишній міський голова Слов'янська Неля Штепа внесла позов до Європейського суду у лютому 2017 року.

Як ідеться у матеріалах справи, заявниця, посилаючись на ст. 3 Європейської конвенції з прав людини, скаржиться на неналежне фізичне і психологічне поводження з нею під час тримання під вартою; на погані умови утримання; відсутність доступу до необхідного медичного обслуговування під час утримання.

У контексті ст. 5 Конвенції заявниця скаржиться, що українські суди упереджено та безпідставно ухвалили рішення про її взяття під варту та про продовження утримання, а тримання під вартою до початку судового розгляду було безпідставно тривалим.

Посилаючись на ст. 6 Конвенції, заявниця вважає, що кримінальне слідство щодо нею триває безпідставно довго.

Окрім цього, посилаючись на ст. 15, 18, а також ст. 5 Конвенції, заявниця скаржиться на дискримінаційне ставлення з метою її ізоляції від політичної діяльності упродовж тримання під вартою.

Як повідомлялося, колишній мер Слов'янська Неля Штепа була затримана 11 липня 2014 року, в СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року, після чого суд відправив її під домашній арешт.

Її звинувачують у створенні терористичних організацій і замах на територіальну цілісність України. На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічне ув'язнення.