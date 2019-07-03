Суд над Штепой знову перенесли - обвинувачена запізнилася на засідання

"Ми прибули до Харкова із запізненням: по дорозі пробили два колеса, довелося затриматися, доки не відремонтували. Засідання суду спочатку відклали з 11:00 до 15:00. Потім, враховуючи ситуацію, перенесли на 30 серпня", - пояснив адвокат.

За його словами, Штепа одразу поїхала додому, в Слов'янськ.

Водночас, за словами іншого адвоката Штепи - Олександра Шадріна, справа розглядається вже 5 років: "Розумні строки, з урахуванням європейської практики, порушені. Штепа близько трьох років провела у Харківському СІЗО перш, ніж суд відправив її під домашній арешт. Здоров'ю завдано непоправної шкоди. Зараз їй необхідно тривале лікування".

Водночас, на думку прокуратури, затримки у розгляді справи пов'язані, зокрема, зі зміною складу колегії суддів, зміною підсудності, а також неявками адвокатів підсудної: "У Штепи немає запобіжного заходу з 2018 року. Клопотання про обрання запобіжного готове, але засідання суду весь час зриваються".

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи, не відбулося: прокурор не з'явився.

15 квітня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося: обвинувачена у лікарні в Києві.

13 березня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося: Штепа продовжує лікування в кардіологічному відділенні лікарні за місцем проживання.

4 березня засідання не відбулося: вночі Штепу госпіталізували в лікарню в Слов'янську через загострення хвороби серця.

25 лютого засідання у справі Штепи не відбулося: суддя на лікарняному.

25 січня засідання не відбулося - за словами адвоката Олександра Шадріна, Штепа знаходиться в лікарні Києва на медобстеженні.

22 листопада 2018 року засідання по справі Штепи не відбулося у зв'язку з різким погіршенням її здоров'я. Вона перебуває вдома й отримує медичну допомогу у зв'язку з попереднім діагнозом: інсульт.

Ексмер Слов'янська Неля Штепа затримано 11 липня 2014 року, в СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року. Її звинувачують у створенні терористичних організацій і замах на територіальну цілісність України. На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.