Молдова, Україна, Грузія: Столтенберг нагадав про військову експансію Росії

Присутність російських військ на території Молдови та на територіях інших країн у найближчому оточенні НАТО попри волю національних урядів є черговим проявом неповаги Росії до міжнародного права та до територіальної цілісності країн-сусідів.

Про це у вівторок під час пресконференції за підсумками першого дня віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми бачимо, як Росія застосовує свої війська у нашому найближчому сусідстві, у порушення волі національних урядів. Як Росія незаконно анексувала Крим, як вона продовжує дестабілізацію на сході України. Російські війська знаходяться на частинах території Грузії, ці війська перебувають також у Молдові, в Придністров’ї. Це є порушенням територіальної цілісності Молдови і ще одним прикладом того, як Росія надто часто виявляє неповагу до міжнародного права і територіальної цілісності різних країн, включаючи Молдову», - сказав керівник Альянсу

Він привітав обраного президента Молдови з перемогою на виборах та висловив сподівання на зустріч для обговорення двостороннього партнерства між НАТО і Молдовою.

Як повідомляв Укрінформ, обраний президент Республіки Молдова Мая Санду заявила, що з Придністров'я потрібно вивести російських військових, і висловила намір працювати з Росією «стільки, скільки потрібно», щоб вирішити питання вивезення зброї і виведення військ з Придністров'я.

Придністров'я оголосило про «незалежність» від Молдови у 1990 році за підтримки російських військ. Відтоді Росія військово та економічно підтримує сепаратистський режим у регіоні, а присутність своїх військ називає "миротворчою операцією". Водночас міжнародне співтовариство визнає Придністров'я частиною Молдови.

У травні 2017 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.

Фото: НАТО