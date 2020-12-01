У Росії зафіксували рекордну смертність від COVID-19 за добу

За понеділок у Російській Федерації від коронавірусу померли 559 пацієнтів, це максимальний показник за час пандемії.

За добу в країні зареєстровано 26 126 нових випадків COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

Згідно з його даними загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 2 302 062.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявлено в Москві - 6524, в Санкт-Петербурзі - 3697, в Підмосков'ї - 1104, у Нижегородській області - 462.

Загалом із початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у РФ становить 40 050. Одужали 1 787 962 особи, за добу - 24 469 пацієнтів.

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Напередодні журналісти видань «Медіазона» і «Медуза» підготували розслідування про те, що приблизно дві третини російських регіонів систематично занижують дані про смерті від коронавірусу.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 63 641 374 випадки коронавірусу, зокрема 1 474 984 летальних, одужали 44 028 943 особи.