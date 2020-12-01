У Росії зафіксували рекордну смертність від COVID-19 за добу
За добу в країні зареєстровано 26 126 нових випадків COVID-19.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).
Згідно з його даними загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 2 302 062.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявлено в Москві - 6524, в Санкт-Петербурзі - 3697, в Підмосков'ї - 1104, у Нижегородській області - 462.
Загалом із початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у РФ становить 40 050. Одужали 1 787 962 особи, за добу - 24 469 пацієнтів.
Напередодні журналісти видань «Медіазона» і «Медуза» підготували розслідування про те, що приблизно дві третини російських регіонів систематично занижують дані про смерті від коронавірусу.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 63 641 374 випадки коронавірусу, зокрема 1 474 984 летальних, одужали 44 028 943 особи.