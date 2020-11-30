Байден отримав травму ноги під час гри з собакою
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.
Зазначається, що Байден послизнувся і отримав травму ноги під час гри з собакою в суботу, 28 листопада.
Йому діагностували ниткоподібні переломи бічної і середньої клиновидних кісток стопи.
За словами лікаря Кевіна О'Коннора, комп'ютерна томографія «підтвердила волосяні (невеликі) тріщини в латеральній і проміжній клиновидних кістках обраного президента Байдена, які знаходяться в середині стопи».
Очікується, що протягом декількох тижнів політик буде змушений ходити в спеціальному черевику.
Дональд Трамп вже побажав швидкого одужання Байдену у Твіттері.
Байдену виповнилося 78 років, після інавгурації він стане найстарішим президентом США за всю історію, пише видання.
Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія виборників визнає демократа Джо Байдена переможцем. Виборники зберуться наступного місяця для офіційного оформлення голосування.