Байден отримав травму ноги під час гри з собакою

У обраного президента США Джо Байдена лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки після того, як він підвернув ногу й впав, граючись з собакою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що Байден послизнувся і отримав травму ноги під час гри з собакою в суботу, 28 листопада.

Йому діагностували ниткоподібні переломи бічної і середньої клиновидних кісток стопи.

За словами лікаря Кевіна О'Коннора, комп'ютерна томографія «підтвердила волосяні (невеликі) тріщини в латеральній і проміжній клиновидних кістках обраного президента Байдена, які знаходяться в середині стопи».

Очікується, що протягом декількох тижнів політик буде змушений ходити в спеціальному черевику.

Дональд Трамп вже побажав швидкого одужання Байдену у Твіттері.

Байдену виповнилося 78 років, після інавгурації він стане найстарішим президентом США за всю історію, пише видання.

Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія виборників визнає демократа Джо Байдена переможцем. Виборники зберуться наступного місяця для офіційного оформлення голосування.