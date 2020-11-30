У МЗС Британії заявили, що на зволікання у перемовинах з ЄС лишився тиждень

У Британії вважають наступний тиждень останнім, коли в перемовинах про Brexit можливі якісь зволікання.

Про це сказав міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, відповідаючи на питання про те, яким є "дедлайн" у перемовинах з ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Це дуже важливий тиждень, справді останній тиждень, коли ще можливі якісь подальші зволікання", - сказав урядовець.

За його словами, переговори наразі зведені до двох останніх основних питань, і угода можлива, якщо ЄС виявить "певний прагматизм".

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit, і Велика Британія остаточно залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз після майже п'яти десятиліть членства. Наразі сторони ведуть напружені переговори щодо формату майбутніх відносин.

Для ЄС залишається принциповим дотримання Протоколу про Ірландію та Північну Ірландію, що має на меті зберегти цілісність ринку та відсутність жорсткого кордону, підтримати мирний процес відповідно до так званої угоди "Доброї п’ятниці". Крім того, у сторін зберігаються розбіжності щодо інституційних рамок правового поля та системи управління, від чого залежить захист громадян та бізнесу обох сторін, регулювання галузі риболовлі, зокрема збереження для європейських рибалок доступу до промислу у британських водах.