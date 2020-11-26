Угода після Brexit: Лондон хоче поновити перемовини «віч-на-віч» з ЄС

Уряд Великої Британія ініціює поновлення переговорів з Європейським Союзом щодо торгівельної угоди після Brexit у форматі «віч-на-віч», проте остаточне рішення мають прийняти у Брюсселі.

Про це заявив представник прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Ми хочемо відновити особисті перемовини, але ... ЄС повинен вирішити, коли та чи взагалі це станеться», - заявив речник глави британського уряду.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit, і Велика Британія остаточно залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз після майже п'яти десятиліть членства. Наразі сторони ведуть напружені переговори щодо формату майбутніх відносин.

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Для ЄС залишається принциповим дотримання Протоколу про Ірландію та Північну Ірландію, що має на меті зберегти цілісність ринку та відсутність жорсткого кордону, підтримати мирний процес відповідно до так званої угоди "Доброї п’ятниці". Крім того, у сторін зберігаються розбіжності щодо інституційних рамок правового поля та системи управління, від чого залежить захист громадян та бізнесу обох сторін, регулювання галузі риболовлі, зокрема збереження для європейських рибалок доступу до промислу у британських водах.