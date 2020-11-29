Чорногорія та Сербія «дзеркально» вислали послів

Чорногорія та Сербія вислали послів один одного через історичну суперечку, яка взяла початок більше як століття тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Причиною суперечки стало те, що посол Сербії у Чорногорії Володимир Божович назвав рішення влади Чорногорії 1918 року об'єднатися з Сербією "визволенням". Через це його звинуватили у "втручанні у внутрішні справи Чорногорії" та дали 72 години, щоб залишити країну.

У відповідь з Сербії був висланий посол Чорногорії в країні Тарзан Мілошевич.

Божович зробив скандальну заяву на засіданні асоціації, що представляє чорногорських сербів.

Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що Божович "принизив державу, яка надала йому дипломатичний імунітет".

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На зборах 1918 року учасники постановили, що Чорногорія стане частиною Королівства сербів, хорватів та словенців, яке згодом стало називатися Югославія. У 2006 році Чорногорія проголосила незалежність, вперше ставши суверенною державою з часу закінчення Першої світової війни.