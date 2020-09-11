Путін і Лавров вибачилися перед президентом Сербії за хамство МЗС РФ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС.
«Президент Сербії Александар Вучич розповів, що російський лідер Володимир Путін і глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров вибачилися перед ним за публікацію офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що в інтерв'ю національному сербському телебаченню Вучич заявив, що обговорював це питання з російським колегою в четвер.
Як повідомлялося, в суботу відбулася зустріч президента Сербії Александара Вучича з Дональдом Трампом у Білому домі. Була опублікована фотографія, яка виглядала дещо ніяково для сербського президента.
У зв'язку з цим офіційний представник російського МЗС Марія Захарова в соцмережах порівняла президента Сербії із сексуально розкріпаченою героїнею еротичного трилера «Основний інстинкт» у знаменитій сцені допиту, супроводивши запис скріншотом з фільму.
Коментуючи ситуацію Вучич зауважив: «Підсвідомість найбільше говорить про людину. Найбільше про себе сказала Марія Захарова: примітивізм і спрощеність найбільше говорять про неї та про тих, хто її там поставив».