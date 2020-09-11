Путін і Лавров вибачилися перед президентом Сербії за хамство МЗС РФ

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що президент РФ Володимир Путін вибачився перед ним за хамський випад офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС.

«Президент Сербії Александар Вучич розповів, що російський лідер Володимир Путін і глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров вибачилися перед ним за публікацію офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в інтерв'ю національному сербському телебаченню Вучич заявив, що обговорював це питання з російським колегою в четвер.

Як повідомлялося, в суботу відбулася зустріч президента Сербії Александара Вучича з Дональдом Трампом у Білому домі. Була опублікована фотографія, яка виглядала дещо ніяково для сербського президента.

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У зв'язку з цим офіційний представник російського МЗС Марія Захарова в соцмережах порівняла президента Сербії із сексуально розкріпаченою героїнею еротичного трилера «Основний інстинкт» у знаменитій сцені допиту, супроводивши запис скріншотом з фільму.

Коментуючи ситуацію Вучич зауважив: «Підсвідомість найбільше говорить про людину. Найбільше про себе сказала Марія Захарова: примітивізм і спрощеність найбільше говорять про неї та про тих, хто її там поставив».