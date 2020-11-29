В Австрії вшанували жертв Голодомору поминальною молитвою

Представники посольства та духовенства православної та греко-католицької парафій у Відні провели у неділю поминальну молитву за жертвами сталінського Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Посольства України в Австрії, передає кореспондент Укрінформу.

"28 листопада настоятелі православної та греко-католицької церкви у Відні спільно з представниками посольства провели поминальну молитву за жертвами сталінського Голодомору 1932-33 років в Україні", - йдеться у повідомленні.

Поминальна служба пройшла в єпископському палаці Віденського кардинала, де рік тому було відкрито меморіальну дошку в пам’ять про мільйони мученицьких жертв штучного сталінського голоду в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 28 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодоморів. У цей день відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських Указів 1998 та 2007 років.