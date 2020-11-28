У президента Польщі запалили свічку в пам'ять про жертв Голодомору

У вікні президентського палацу в Польщі запалено свічку у пам'ять про жертви Голодомору в Україні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби президента Польщі.

“У вікні президентського палацу сьогодні запалала свічка для вшанування пам’яті жертв Великого Голодомору в Україні 1932-1933 років. Символічне світло вшановує терпіння і трагізм мільйонів людей, які були приречені на голодну смерть тоталітарною комуністичною системою Радянського Союзу. Серед жертв цього геноциду були також і поляки”,- йдеться в повідомлені глави польської держави.

Як зазначається, під час останнього візиту в Україну (11-13 жовтня) президент РП Анджей Дуда вшанував пам'ять жертв Голодомору.

Президент Дуда зробив репост повідомлення прес-служби про свічку пам’яті на своїй офіційній сторінці у Facebook.

МЗС Польщі у Twitter також загадало про трагічну річницю в Україні.

“Сьогодні ми згадуємо жертви Великого Голодомору в Україні. Ми віддаємо данину пам’яті мільйонам невинних жертв цього жорстокого злочину геноциду, здійсненого радянською владою”,- повідомили у польському зовнішньополітичному відомстві, додаючи українською мовою “Вічна пам’ять”.

В суботу ввечері на польському основному державному телеканалі TVP1 о 23:10 відбудеться польська прем’єра документального фільму групи Вавилон'13 “Голод до Правди”, присвячений Голодомору в Україні. Фільм також буде показано на телеканалі TVP Dokument 4 грудня о 21:20.

Як інформувалося, у багатьох містах Польщі, зокрема Варшаві, Гданську, Любліні, Кракові відбулися заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні.

Фото: пресслужби президента Польщі