Прем'єр-міністр Канади: Ми зобов’язані пам’ятати про Голодомор

Людство зобов’язане винести уроки зі злочину Голодомору та завжди відстоювати права людини.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Протягом десятиріч сумну реальність Голодомору заперечували і страждання українців приховували від світу. Нашою відповідальністю є пам’ятати історії тих, хто загинув, і родин, які страждали. Ми маємо прийняти важку правду та взяти зобов’язання завжди діяти у разі загрози правам людини”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що організований Сталіним Голодомор мав на меті зламати дух українців, стерти їх ідентичність та зупинити прагнення до свободи й незалежності. “Українці встояли. Вони міцно трималися за свою мову й культуру, незважаючи на утиски та переслідування з боку режиму. В 1991 році, після понад пів століття радянських утисків та правління, Україна здобула свою незалежність”, - зазначив глава уряду Канади.

Трюдо закликав співгромадян у ці сумні роковини вшанувати пам’ять жертв Голодомору та відзначити "різноманіття способів, якими українські канадці сприяли розбудові ліпшої країни для усіх нас”. “Я також підтверджую непохитну підтримку Канадою України”, - додав прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців - це сталося у 2008 році. Відтоді у країні на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв голодоморів.