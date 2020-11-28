Посол ЄС - про Голодомор: Жахливий злочин проти українського народу та проти людства

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Голодомор за часів сталінського режиму був жахливим злочином проти українського народу та проти людства.

Про це, передає Укрінформ, Маасікас написав у Твіттері.

Він зауважив, що перечитав книгу Енн Епплбом "Червоний голод. Війна Сталіна проти України", яка присвячена історії Голодомору 1932-1933 років.

"Перечитавши "Червоний голод" @anneapplebaum у цей сумний день пам’яті жертв Голодомору. Мільйони невинних українців втратили життя за режиму Сталіна - жахливий злочин проти українського народу та проти людства", - написав Маасікас.

Енн Епплбом — історик, письменниця і журналістка єврейського походження, редактор «The Economist» і член видавничої ради «The Washington Post».

У книзі «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» (лауреата премії Фундації Омеляна й Тетяни Антоновичів, 2017 р, премії Лайонела Гелбера, премії Даффа Купера, 2018 р.) Епплбом висвітлює історію Голодомору в Україні 1932-1933 років та події, що цьому передували, на основі архівних документів, щоденників, усних свідчень, мемуарів, досліджень українських та зарубіжних науковців. Авторка доводить, що штучний голод в радянській Україні та репресії проти української інтелігенції на початку 1930-х стали складовими єдиного наміру Сталіна та його поплічників.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 28 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодоморів. Цей день відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських Указів 1998 та 2007 років.