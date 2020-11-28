У світі від COVID-19 вже одужали більш як 43 мільйони людей

У світі від COVID-19 вже одужали більш як 43 мільйони людей

Укрінформ
Станом на ранок 28 листопада кількість виявлених у світі випадків коронавірусної інфекції перевищила 62 мільйони, водночас майже 43 мільйони пацієнтів подолали хворобу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі зафіксовано 62 010 805 випадків коронавірусної інфекції, зокрема 1 449 385 летальних, одужали 42 803 910 людей.

За ніч у світі зареєстрували 43 060 нових хворих і 1 091 випадок смерті пацієнтів з COVID-19.

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Найбільше випадків коронавірусу виявлено у США - 13 454 346 с початку пандемії, з них 271 029 летальних.

В Індії на сьогодні зареєстровано 9 351 224 випадки COVID-19, а у Бразилії 6 238 350.

Як повідомлялося, в Україні на 28 листопада зареєстрували 709 701 випадок зараження на коронавірус, зокрема 12 093 летальних, одужали 335 135 осіб. За добу виявлено 16 294 нові випадки інфікування коронавірусом.

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