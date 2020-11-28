Кількість хворих на COVID у США за тиждень виросла на мільйон

Медики в Сполучених Штатах станом на п’ятницю зафіксували понад 13 мільйонів людей, хворих на COVID-19 з початку пандемії.

Ще наприкінці минулого тижня ця кількість сягала 12 мільйонів, передає власний кореспондент Укрінформу.

Так, за даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, в ніч проти суботи в країні зафіксовано 13,079 млн осіб, у яких був виявлений коронавірус, який спричиняє захворювання на COVID-19.

Сполучені Штати впродовж останнього тижня переживають пік захворювання. Зокрема, минулої п’ятниці в країні був зафіксований абсолютний рекорд за весь час пандемії – понад 196 нових випадків за добу.

Тим не менше, останні дані вселяють надію. Так, минулої доби показник щоденної захворюваності різко скоротився зі 181,4 тисяч зареєстрованих випадків напередодні до 110,6 тис. у п’ятницю.

Як повідомляв Укрінформ, США перебувають на першій сходинці за кількістю виявлених хворих на COVID-19. У першу п’ятірку також входять Індія (9,3 млн інфікованих), Бразилія (6,2 млн), Франція (2,24 млн), Росія (2,196 млн). Україна перебуває на 17-му місці серед інших країн з понад (712,2 тис. людей).