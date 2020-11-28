COVID-19: у Лос-Анджелесі людям заборонили ходити в гості

Через загострення епідеміологічної ситуації те різке зростання випадків госпіталізації з діагнозом COVID-19, влада округу Лос-Анджелеса вводить більш суворі санітарні обмеження, у тому числі для зустрічей між людьми, які не проживають разом.

Про це, як повідомив CNN, йдеться в заяві Департаменту охорони здоров’я округу Лос-Анджелеса, оприлюдненій у п’ятницю, передає Укрінформ.

«Оскільки кількість нових випадків захворювання на COVID-19 сягає тривожного рівня, а кількість госпіталізованих людей продовжує збільшуватися, буде видано тимчасове розпорядження головного санітарного лікаря округу Лос-Анджелеса з додатковими заходами безпеки здоров’я в різних секторах», - йдеться в заяві.

Зокрема, мешканцям Лос-Анджелесу заборонятиметься ходити в гості один до одного, а також збиратися в інших місцях крім випадків, якщо люди проживають разом. Водночас, місцева влада закликає усіх жителів не виходити з дому без потреби та носити захисні маски на обличчі, коли вони перебувають на вулиці.

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Таким чином, місцева влада планує скоротити максимальну заповнюваність основних підприємств до 30%.

Передбачається, що посилення карантинних заходів у Лос-Анджелесі діятимуть до 20 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, США зберігають за собою глобальне лідерство за кількістю людей, у який виявлене зараження коронавірусом. Загалом, станом на п’ятницю, у світі зареєстровано 61,5 млн інфікованих людей.