У Берліні вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні

У католицькій церкві Берліна «Heilige Familie» (Святого сімейства) 27 листопада відбулась екуменічна панахида у пам’ять про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

Подібна панахида проводить у німецькій столиці вже вп’яте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Представники української громади, Посольства України в ФРН, дипкорпусу, відомства канцлера та МЗС ФРН помолилися за жертв насильства та репресій. Службу правили священик доктор Хьоле і отець Олег Полянко.

«Молимося за спокій душ наших предків-українців, які пішли з життя через голод. Шануємо їх пам’ять, адже наша пам’ять про них – це наше майбутнє життя, не може бути майбутнього без пам’яти», - сказав отець Олег.

Посольство України в Федеративній Республіці продовжує боротися за визнання Німеччиною Голодомор геноцидом українського народу. Посол України в ФРН Андрій Мельник сподівається, що після розгляду петиції члени Бундестагу «зроблять важливий крок до історичної відповідальності і визнають Голодомор тим, чим він був насправді – геноцидом українського народу».

За ініціативою дипломатичної місії України в Берліні на вшанування мільйонів українців, замордованих під час Голодомору злочинним сталінським режимом, було запущено Парламентський марафон пам’яті, до якого долучилися віце-президент Бундестагу Клаудіа Рот, очільник Петиційного комітету Маріан Вендт, голова Комітету з прав людини Ґіде Єнсен, керівник Комітету з питань ЄС Ґунтер Кріхбаум, заступники керівників фракцій ХДС/ХСС і соціал-демократів Арнольд Фаац і Дірк Візе, голова групи дружби з Україною Омід Нуріпур, речник з питань Схидної Європи фракції Зелених Мануель Саррацин, член фракції ХДС/ХСС Мартин Патцельт та багато інших небайдужих німецьких політиків. З української сторони до марафону долучилися депутати Верховної Ради України: віце-спікер Олена Кондратюк, співголови групи дружби з Німеччиною ГалинаЯнченко та Сергій Тарута, голова Комітету з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, голови делегації ВРУ на ПАРЄ Єлизавета Ясько, а Ірина Геращенко та інші.

Фото: Ольга Танасійчук