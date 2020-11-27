Молдова запроваджує надзвичайний стан через COVID-19

На всій території Молдови з 30 листопада по 15 січня запровадять надзвичайний стан в охороні здоров'я. Таке рішення прийняли на засідання Національної надзвичайної комісії громадського здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker.

За рішенням комісії, з 28 листопада в Молдові заборонять роботу нічних клубів і караоке. Крім цього, з 30 листопада обмежать графік роботи барів, ресторанів і кафе в нічний час. З 22:00 до 7:00 вони зможуть працювати тільки в режимі доставки.

Також у Молдові заборонять проводити спортивні змагання, наукові конференції та олімпіади. Закриють театри, кінотеатри, концертні зали та будинки культури (проводити репетиції дозволено).

Крім того, комісія рекомендувала компаніям і держструктурам по можливості перевести співробітників на дистанційну роботу. Залишається в силі заборона збиратися в громадських місцях групами більше ніж три особи. А люди старше 63 років можуть виходити з дому тільки в разі гострої необхідності.

Як повідомлялося, з 17 березня по 15 травня в Молдові діяв надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом. А після в країні до 30 вересня запровадили надзвичайний стан в охороні здоров'я.

З початку пандемії в Молдові було підтверджено понад 104 тисяч випадків коронавірусу.